Freedom Finance Global повышает целевую цену акций TSM до $150

Freedom Finance Global повышает целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) со $125 до $150 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Компания представила квартальные результаты, которые оказались лучше ожиданий инвесторов, как и гайденс руководства на апрель-июнь. В то же время менеджмент немного понизил прогнозы по темпам роста отрасли из-за более слабого спроса в автомобильном сегменте, где в этом году теперь ожидается спад. Реализация международных проектов идет по плану и благоприятно скажется на результатах TSM, компания анонсирует строительство и ввод в эксплуатацию новых фабрик и получает обширную господдержку", - пишет эксперт.

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