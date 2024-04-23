Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина.

"Северсталь" представила финансовые результаты за 1К24 по МСФО и объявила размер дивидендов, - пишет эксперт. - Выручка и EBITDA выросли на 20% и 25% г/г до 190 млрд руб и 66 млрд руб. соответственно, рентабельность по EBITDA составила 35% (против 33% год назад). Результаты по МСФО совпали с нашими ожиданиями и несколько превысили консенсус-прогноз в части чистой прибыли и FCF. Совет директоров "Северстали" также рекомендовал выплатить дивиденды за 1К24 в размере 38,3 руб./акцию, дивдоходность 2%; мы ожидали 40 руб./акцию. Общая выплата дивидендов за 1К24 соответствует 97% от FCF. Таким образом, сейчас акции "Северстали" торгуются с совокупными дивидендами в 230 руб./акцию или дивдоходностью в 12,3%".

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