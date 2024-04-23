Рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазоне 91-95 руб./$1 - Совкомбанк

Рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазоне 91-95 руб./$1 и 97-101 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Итоги заседания Банка России в эту пятницу окажутся жёстче, чем ожидает рынок, и поэтому могут оказать умеренную поддержку рублю, - прогнозирует эксперт. - В целом длительное сохранение рублевых процентных ставок на высоком уровне наряду с вероятным продлением обязательной продажи валютной выручки будут поддерживать рубль стабильным. Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях. Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазоне 91-95 за доллар, 97-101 за евро, 12,5-13,1 за юань".

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