Банк России на заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 16% - Совкомбанк

Банк России на ближайшем заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%, - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что ЦБ ужесточит риторику и может дать сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если инфляция продолжит расти повышенными темпами. Мы считаем, что Банк России в этом году не будет снижать ключевую ставку. Вероятность нашего базового сценария мы оцениваем в 70%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а возможно и ещё подорожают. В рисковом сценарии (вероятность 30%) мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 17% на ближайших заседаниях (26 апреля, 7 июня или 26 июля)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.