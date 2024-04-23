"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 348,5 руб. для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Набсовет Сбера сегодня рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 руб. на акцию каждого типа, - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. - Всего на дивидендные выплаты будут направлены рекордные 750 млрд руб., или 50% прошлогодней чистой прибыли. Объявленный размер дивидендов за 2023 год полностью соответствует нашим и рыночным ожиданиям. Мы также полагаем, что благодаря лидирующему положению в отрасли и эффективной бизнес-модели Сбер продолжит весьма уверенно чувствовать себя в нынешних условиях ухудшения операционной среды для сектора, связанного с сильным ростом процентных ставок и ужесточением розничного регулирования. И слова Германа Грефа о дальнейшем увеличении чистой прибыли в нынешнем году согласуются с нашими ожиданиями".

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