Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании, назначенном на 14 июня, утвердить дивиденды за 4К23 в размере 25,17 руб. на акцию (дивидендная доходность - 3,5%). Рынок рассчитывал, что эмитент направит на выплату 70% от прибыли - данный коэффициент выплат был применен к распределению прибыли по РСБУ по итогам 9М23. По факту компания рекомендовала к выплате 71% чистой прибыли по МСФО за весь 2023 год, чем улучшила показатель в 55% по итогам 2022 года и 50% по итогам 2021 года. Общий размер рекомендованных дивидендов за 2023 год в 87,88 руб./акцию - исторический максимум для компании, - указывают эксперты. - Мы сохраняем рейтинг "держать" по бумагам "Татнефти", обращая внимание на то, что дивиденды за 2023 год превысили значение свободного денежного потока компании".

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