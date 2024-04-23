Фундаментальных причин для роста цены газа спот пока нет - ПСБ

Вероятно нисходящее движение спотовой цены газа на площадке TTF в Нидерландах, так как фундаментальных причин для роста нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на газ в Европе после достижения пиков января 2024 года на прошлой неделе пошли на убыль: в настоящее время составляют менее $320/тыс. куб. м на хабе TTF. Мы продолжаем ждать нисходящего движения в ценах на газ, так как фундаментально нет причин для их роста: запасы газа в европейских хранилищах на конец зимы достигли исторического рекорда в 61 млрд куб. м, а заполненность составила 58%. Это позволит региону в спокойном режиме подготовиться к следующему зимнему периоду, так как с таким уровнем заполненности летом Европе нужно будет еще пополнить их всего примерно на 40 млрд кубометров, - пишет аналитик. - Плюс отмечаем, что спрос на газ в Европе в 1К24 снизился на 2%, до 113 млрд куб. м. И такая тенденция также будет способствовать давлению на цены на газ. В среднем по году считаем, что они составят $280-300/тыс. куб. м".

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