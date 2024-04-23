Бумаги "Норникеля" непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ГМК "Норильский никель" непривлекательны для покупок в сложившихся условиях, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Норникель" представил операционные результаты за первый квартал 2024 года. В процессе переориентации на рынки Азии эмитент сохраняет устойчивые объемы производства по сравнению с минувшим годом. Котировки продукции компании на международных рынках продемонстрировали разноплановую динамику: если котировки фьючерсов на никель и медь выросли порядка на 9% и 12% соответственно, то котировки фьючерсов на платину и палладий снизились на 3% каждый, - отмечают эксперты. - Введение на прошлой неделе Минфином США внешнеторговых ограничений на импорт никеля и меди российского производства также генерирует дополнительные риски для компании. Таким образом, мы не считаем бумаги "Норникеля" привлекательными для инвесторов".

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