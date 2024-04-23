.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик в ожидании новостей, вырос "Русал"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
Минэкономразвития повысило на этот год прогноз роста ВВП РФ до 2,8%
Минэкономразвития повысило прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании...
 
Программа выплат многодетным семьям 450 тыс. руб. на погашение ипотеки продлена на 7 лет - Мишустин
Правительство продлило на 7 лет программу выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Мы продлеваем такую меру еще на семь лет для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31...
 
ЦБ РФ с сентября сможет приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте
Депутаты Госдумы доработали и внесли в новой редакции законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024 г. приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Ряд шагов при проведении...
 
23 апреля 2024 года 11:47

Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик в ожидании новостей, вырос "Русал"

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник залег в боковик после позитивного открытия на оптимистичных сигналах с внешних фондовых и нефтяных площадок; индекс МосБиржи проторговывает район 3480 пунктов в ожидании корпоративных новостей от Сбербанка, "Северстали" и "Татнефти. Динамика основных blue chips на Мосбирже смешанная, лидируют в росте акции "Русала" на ожиданиях господдержки отрасли на фоне западных санкций.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3477,97 пункта (-0,03%, максимум сессии - 3487,55 пункта, пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1174,42 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 93,3 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Власти РФ готовы рассмотреть предложения "Русала" по поддержке отрасли на фоне санкций США и Великобритании, но не видят поводов для драматизации ситуации, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, отметив, что одним из вариантов нивелирования запретов может стать развитие глубокой переработки.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ темпы роста продолжают замедляться - вероятно, в ближайшие дни перед майскими праздниками такая тенденция сохранится. Во вторник ожидается объявление рекомендаций по дивидендам по бумагам Сбербанка, "Татнефти" и "Северстали", что может дать рынку импульс для роста.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может достичь отметки 3500 пунктов. В фокусе внимания инвесторов рекомендация набсовета Сбербанка по дивидендам.

"Сюрприз маловероятен, рынок ждет чуть больше 33 рублей на акцию, что эквивалентно 10,5% дивидендной доходности, а окончательное подтверждение выплат должно быть позитивно воспринято рынком. Предпочтение отдаем сегодня акциям сталелитейщиков в свете ожидаемой отчетности "Северстали", а также бумагам "Самолета" (MOEX: SMLT) и ВТБ", - отметил он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи протестировал 3480 пунктов, а следующим сопротивлением вступает рубеж 3500 пунктов. Во вторник рынок ожидает дивидендных новостей сразу от трех крупнейших эмитентов - Сбербанка, "Татнефти" и "Северстали". Акции Сбербанка смотрят на район ближайших сопротивлений 320 руб. (для обоих типов акций - прим ИФ) в надежде на выплаты как минимум 33 руб. на бумагу с доходностью порядка 10%. Доходность по акциям "Татнефти" и "Северстали" ожидается более скромной из-за промежуточного характера дивидендов. В частности, акции "Северстали" уже торгуются с рекомендованными за 2023 год выплатами 191,51 руб. с доходностью 10,2%, отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США.

Между тем с начала апреля индекс S&P 500 упал на 5,5% - это худшая динамика с декабря 2022 года.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будет обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,2-0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite снизился третьи торги подряд, поскольку трейдеры хотели бы увидеть от властей страны новые меры, направленные на поддержку настроений инвесторов, пишет Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в апреле составил 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце, по данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Нынешний уровень является самым высоким с августа прошлого года. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий.

Темпы подъема цен производителей в Южной Корее в марте ускорились до 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в предыдущий месяц. Это самый значительный прирост за последний год.

На нефтяном рынке утром во вторник цены восстанавливаются после просадки накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $87,6 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне), июньская цена WTI - $82,48 за баррель (+0,7% и -0,4% в понедельник).

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой США, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-7,4%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-3,2%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,2%), бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,9%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,3% и +9,5% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,55 млрд рублей (из них 3,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,03 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,18 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2024 года 19:01
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "ТКС Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "ММК" и "Роснефть". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк рекомендовал...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 18:50
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST
Москва. 23 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 18:32
Freedom Finance Global повышает целевую цену акций TSM до $150
Freedom Finance Global повышает целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) со $125 до $150 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Компания представила квартальные результаты,...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 18:02
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина. "Северсталь" представила финансовые результаты за 1К24 по МСФО и объявила размер дивидендов, - пишет эксперт. - Выручка и EBITDA выросли на 20% и...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 17:37
Рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазоне 91-95 руб./$1 - Совкомбанк
Рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазоне 91-95 руб./$1 и 97-101 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Итоги заседания Банка России в эту пятницу окажутся жёстче, чем ожидает рынок, и поэтому могут оказать умеренную поддержку рублю, - прогнозирует...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 17:01
Банк России на заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 16% - Совкомбанк
Банк России на ближайшем заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%, - отмечает...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 16:36
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций Северстали
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали" и считают их интересными с точки зрения дивидендов, сообщается в комментарии. "Северсталь" опубликовала операционные и финансовые результаты первого квартала 2024 года, - пишут аналитики. - Также совет...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 16:04
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в пятницу - инвестбанк "Синара"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании в пятницу, полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Мы ожидаем, что ставку на заседании в пятницу ЦБ оставит на уровне 16%, но регулятор серьезно пересмотрит ключевые...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 16:00
Рубль днем немного подрастает к бивалютной корзине перед налоговыми выплатами апреля
Москва. 23 апреля. Доллар США дешевеет, евро, напротив, укрепляется на Московской бирже днем во вторник. Несмотря на снижение цен на нефть, рубль повышается к бивалютной корзине в условиях более заметного роста в паре с долларом и с учетом спроса на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 15:31
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 348,5 руб. для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Набсовет Сбера сегодня рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 руб. на акцию каждого...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 15:01
ЦБР может сохранить ставку без изменений до июля или сентября 2024г - "Газпромбанк Инвестиции"
Банк России может сохранить текущий уровень ключевой ставки (16% годовых) до июля или даже сентября 2024 года, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций". "Инфляционное давление снижается, но динамика остается неустойчивой. Несмотря на достаточно высокую ставку, потребительская...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 14:42
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании, назначенном на 14 июня, утвердить дивиденды за...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 14:19
"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку акций АЛРОСА
"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку потенциала роста цены акций "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте следующих примерно шести месяцев, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. При текущих...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $77,29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $77,29 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $69,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Alibaba активно проводит обратный...    читать дальше
.
23 апреля 2024 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Etalon с целью 122 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Etalon с целью 122 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,79%, стоп-приказ: 93,29 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К фундаментальным факторам роста...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.