Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик в ожидании новостей, вырос "Русал"

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник залег в боковик после позитивного открытия на оптимистичных сигналах с внешних фондовых и нефтяных площадок; индекс МосБиржи проторговывает район 3480 пунктов в ожидании корпоративных новостей от Сбербанка, "Северстали" и "Татнефти. Динамика основных blue chips на Мосбирже смешанная, лидируют в росте акции "Русала" на ожиданиях господдержки отрасли на фоне западных санкций.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3477,97 пункта (-0,03%, максимум сессии - 3487,55 пункта, пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1174,42 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 93,3 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Власти РФ готовы рассмотреть предложения "Русала" по поддержке отрасли на фоне санкций США и Великобритании, но не видят поводов для драматизации ситуации, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, отметив, что одним из вариантов нивелирования запретов может стать развитие глубокой переработки.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ темпы роста продолжают замедляться - вероятно, в ближайшие дни перед майскими праздниками такая тенденция сохранится. Во вторник ожидается объявление рекомендаций по дивидендам по бумагам Сбербанка, "Татнефти" и "Северстали", что может дать рынку импульс для роста.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может достичь отметки 3500 пунктов. В фокусе внимания инвесторов рекомендация набсовета Сбербанка по дивидендам.

"Сюрприз маловероятен, рынок ждет чуть больше 33 рублей на акцию, что эквивалентно 10,5% дивидендной доходности, а окончательное подтверждение выплат должно быть позитивно воспринято рынком. Предпочтение отдаем сегодня акциям сталелитейщиков в свете ожидаемой отчетности "Северстали", а также бумагам "Самолета" (MOEX: SMLT) и ВТБ", - отметил он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи протестировал 3480 пунктов, а следующим сопротивлением вступает рубеж 3500 пунктов. Во вторник рынок ожидает дивидендных новостей сразу от трех крупнейших эмитентов - Сбербанка, "Татнефти" и "Северстали". Акции Сбербанка смотрят на район ближайших сопротивлений 320 руб. (для обоих типов акций - прим ИФ) в надежде на выплаты как минимум 33 руб. на бумагу с доходностью порядка 10%. Доходность по акциям "Татнефти" и "Северстали" ожидается более скромной из-за промежуточного характера дивидендов. В частности, акции "Северстали" уже торгуются с рекомендованными за 2023 год выплатами 191,51 руб. с доходностью 10,2%, отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США.

Между тем с начала апреля индекс S&P 500 упал на 5,5% - это худшая динамика с декабря 2022 года.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будет обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,2-0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite снизился третьи торги подряд, поскольку трейдеры хотели бы увидеть от властей страны новые меры, направленные на поддержку настроений инвесторов, пишет Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в апреле составил 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце, по данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Нынешний уровень является самым высоким с августа прошлого года. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий.

Темпы подъема цен производителей в Южной Корее в марте ускорились до 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в предыдущий месяц. Это самый значительный прирост за последний год.

На нефтяном рынке утром во вторник цены восстанавливаются после просадки накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $87,6 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне), июньская цена WTI - $82,48 за баррель (+0,7% и -0,4% в понедельник).

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой США, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-7,4%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-3,2%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,2%), бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,9%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,3% и +9,5% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,55 млрд рублей (из них 3,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,03 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,18 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").