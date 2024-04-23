Бумаг РусАгро остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки "РусАгро" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент представил операционные результаты и данные о росте выручки за первый квартал 2024 года. Компания увеличила выручку по всем сегментам, за исключением сельскохозяйственного. Также компания продолжает наращивать операционные показатели по большинству сегментов, в том числе за счет модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково и консолидации показателей группы НМЖК", - отмечают эксперты в комментарии.

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