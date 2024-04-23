Котировки нефти могут вернуться к уровням выше $90/барр. - ПСБ

Глобальные факторы складываются в пользу более высоких нефтяных цен, чем их текущие уровни, вероятен возврат выше $90 за баррель марки Brent, говорится в материале управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Конфликт на Ближнем Востоке не затухает, но и в активную фазу не переходит. В связи с этим геополитическую премию в цене нефти мы оцениваем примерно в $5 за баррель. Потенциал снижения нефти, на наш взгляд, ограничен уровнем 50-дневной средней ($85,5за баррель марки Brent) - от этого уровня нефть на текущей неделе и начала попытки отскока, ближайший фьючерс торгуется чуть выше $87 за баррель, - пишет аналитик. - Глобально факторы складываются в пользу более высоких цен, мы рассчитываем на возврат выше $90 за баррель: рынок профицитен по спросу за счет ОПЕК+, близится автомобильный сезон".

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