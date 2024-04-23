Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США. Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будет обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают положительную динамику в ходе торгов во вторник, исключением выступает только рынок материкового Китая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК уменьшился на 0,5%. Он снижается третьи торги подряд, поскольку трейдеры хотели бы увидеть от властей страны новые меры, направленные на поддержку настроений инвесторов. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,6%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:16 МСК вырос на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть плавно восстанавливаются утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $87,21 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,3%, до минимальных с 27 марта $87 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени также на 0,24%, до $82,1 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,4%, до $81,9 за баррель.

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля. Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Эзкардешкайи, нефтяные котировки могут упасть ниже $80 за баррель, если продолжат уменьшаться ожидания снижения ставок ФРС и других мировых центробанков.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 апреля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,663 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,172 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (20-22 апреля) прибавил 0,05%, поднявшись до 898,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,42%), "АФК Система-1Р-24" (+0,34%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,06%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,25%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к RUONIA по выпуску 4-летних облигаций серии БО-003Р-01 объемом 20 млрд рублей на уровне 1,3% годовых. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. Техразмещение запланировано на 24 апреля.

ООО "Татнефтехим" 25 апреля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Размещение продлится 4 месяца. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 29-го и 30-го купонов.

Россельхозбанк 25 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках размещения допвыпуска N2 облигаций серии БО-03-002Р объемом не менее 10 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала. Предварительная дата размещения - 26 апреля. РСХБ 18 апреля завершил размещение допвыпуска N1 облигаций серии БО-03-002Р объемом 10 млрд рублей по цене 100% от номинала. С учетом доразмещения объем займа в обращении составляет 30 млрд рублей. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БO-03-002P на 20 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как RUONIA плюс 1,3% годовых.

ОАО "РЖД" установило ставку 12-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 13,76% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие, ставка рассчитывается по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 12,9% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии БО-06 на уровне 16% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 33 года в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 7,95% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 мая.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставки 31-34-го купонов бондов 1-й серии на уровне 16% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 19,25% годовых.