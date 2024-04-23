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23 апреля 2024 года 09:57
ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи может вырасти до 3500п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 3500 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "В фокусе внимания инвесторов рекомендация набсовета Сбербанка. Сюрприз маловероятен, окончательное подтверждение выплат должно позитивно воспринято рынком. Предпочтение отдаем во вторник акциям сталелитейщиков, "Самолета" и ВТБ", - указывает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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