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23 апреля 2024 года 09:09

Brent торгуется у $87,5/барр.

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник на снижении геополитических рисков, корпоративных новостях. Рынки акций стран АТР растут во вторник за исключением материкового Китая. Цены на нефть восстанавливаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США.

Между тем с начала апреля индекс S&P 500 упал на 5,5% - это худшая динамика с декабря 2022 года.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будут обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

Кроме того, на этой неделе будут опубликованы квартальные отчетности таких крупных компаний, как Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG)

"Корпоративные прибыли продолжают увеличиваться, экономика - расти, и это является повышательным риском для инфляции в ближайшие месяцы", - сказал старший аналитик инвесткомпании Apollo Торстен Слок.

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) подешевели на 4,7%. Этот американский оператор связи в первом квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 5,9%, однако скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) упала на 3,4% на новости о снижении цен на многие модели электромобилей в США, Китае и других странах.

Капитализация Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросла на 1,3% после сообщений СМИ о том, что компания не смогла договориться о покупке поставщика решений для работы с данными Informatica Inc. По словам источников WSJ, переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу цены сделки. Стоимость акций Informatica упала на 10,5%.

Котировки Cardinal Health (SPB: CAH) снизились на 5% после того, как один из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов заявил, что контракт с OptumRx (подразделение UnitedHealth Group (SPB: UNH)), истекающий в июне, не будет продлен. В 2023 году на это партнерство пришлось 16% выручки компании.

Стоимость акций Albertsons Cos. опустилась на 0,6%. Сеть продуктовых магазинов отчиталась о снижении чистой прибыли в прошлом финквартале до $250,5 млн с $311,1 млн за аналогичный период годом ранее, при этом скорректированная прибыль составила 54 цента на акцию против прогноза рынка в 52 цента.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 4,4% после падения на 10% в пятницу, рекордного более чем за четыре года. Аналитики Melius Research отметили, что инвесторам не стоит волноваться за спрос на продукцию Nvidia, а периоды снижения котировок можно использовать для увеличения вложений в бумаги этого производителя графических процессоров.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,67% и составил 38239,98 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,87% - до 5010,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,11% и составил 15451,31 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают положительную динамику в ходе торгов во вторник, исключением выступает только рынок материкового Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК уменьшился на 0,5%. Он снижается третьи торги подряд, поскольку трейдеры хотели бы увидеть от властей страны новые меры, направленные на поддержку настроений инвесторов, пишет Trading Economics.

В том числе снижают котировки акций производителей цветных металлов Zijin Mining (-3%) и Yunnan Tin (-5,7%), угольной Shanxi Coking Co. (-10%).

Между тем гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,6%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают бумаги интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) Holdings, подорожавшие на 6,3% и 3,1% соответственно, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 6,1%, производителя продуктов питания WH Group (SPB: 288) - на 5,5%, выпускающей спортивную продукцию Li Ning Co. - на 5%

Кроме того, цена акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) повысилась на 2,9%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 1,6%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 1,6%.

При этом наиболее существенное снижение котировок показывают акции автомобильных компаний Li Auto (SPB: LI) и BYD - соответственно на 3,1% и 2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК увеличился на 0,25%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в апреле составил 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце, по данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Нынешний уровень является самым высоким с августа прошлого года. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий.

Акции газовых компаний активно дорожают во вторник, в том числе Osaka Gas (+5,9%) и Tokyo Gas (+2,8%). Также повышается стоимость ИТ-компании NTT Data Group (+3,6%), биржевого оператора Japan Exchange Group (+2,1%) и ритейлера одежды Fast Retailing (+1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизились на 0,4%, сталелитейной Posco - на 0,1%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,5%.

Между тем акции автопроизводителя Hyundai Motor прибавили в цене 1,6%.

Темпы подъема цен производителей в Южной Корее в марте ускорились до 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в предыдущий месяц. Это самый значительный прирост за последний год.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:16 МСК вырос на 0,35%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,3% и 0,4% соответственно.

Кроме того, дорожают акции крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,2%, Westpac Banking - на 0,9%, ANZ Group - на 0,6%, National Australia Bank - на 1% и Macquarie Group- на 1,3%.

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $87,46 за баррель, что на $0,46 (0,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,29 (0,3%), до минимальных с 27 марта $87 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,46 (0,56%), до $82,36 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,32 (0,4%), до $81,9 за баррель. Майские фьючерсы, срок обращения которых истек с закрытием рынка накануне, подешевели на $0,29 (0,4%), до $82,85 за баррель.

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет MarketWatch.

По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Эзкардешкайи, нефтяные котировки могут упасть ниже $80 за баррель, если продолжат снижаться ожидания снижения ставок ФРС и других центробанков.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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