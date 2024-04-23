Вероятно преобладание умеренного позитива на рынке ОФЗ в ближайшие дни - ПСБ

Вероятно преобладание умеренно позитивных настроений на рынке рублевых гособлигаций до заседания Банка России в пятницу, 26 апреля 2024 года, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"В понедельник позитивный пятничный импульс на рынке госбумаг не получил продолжение - открывшись с утра ростом, котировки ОФЗ достаточно быстро вернулись на стартовые позиции, в результате чего доходность индексного портфеля RGBI по итогам торгового дня выросла на 2 базисных пункта (б.п.) (13,55%) после пятничного снижения на 8 б.п. Ожидаем, что до пятничного заседания Банка России умеренно позитивные настроения на рынке ОФЗ будут преобладать в ожидании смягчения сигнала регулятора по ключевой ставке", - пишет эксперт.

"Важным триггером во вторник станет объявление аукционов Минфином. На фоне погашения флоатера в среду на 300 млрд руб. министерство может предложить рынку новую бумагу с плавающим купоном, что смогло бы частично снять давление с кривой ОФЗ-ПД. В противном случае (объявление аукционов по ОФЗ-ПД) продажи госбумаг снова могут активизироваться", - отмечает Грицкевич.

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