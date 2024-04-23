Среднесрочная цель на уровне 3600п по индексу Мосбиржи сохраняется - БКС Экспресс

Вероятность роста индекса Мосбиржи к уровню 3600 пунктов в среднесрочной перспективе сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Индекс Мосбиржи начал очередную неделю с роста. Предыдущие четыре он завершил с положительным результатом, что привело к технической перекупленности. В полной мере она не разгружена. Кажется, без ярких новостей темпы роста последних недель сохранить будет сложно. Индекс вышел вверх из восходящего канала, формировавшегося с декабря, а крутой локальный канал не выглядит столь же устойчивым. В его рамках есть простор для маневра до 3550 пунктов, возможно, уже на круглой отметке 3500 пунктов продавцы активизируются. Это не отменяет среднесрочной цели на уровне 3600 пунктов, которая может быть взята в предстоящий дивидендный сезон", - пишет эксперт в комментарии.

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