Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 23 апреля. Доллар и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,42 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 12,8535 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях ожидания новых заметных сигналов, способных задать ему динамику. Мировые рынки капитала вместе с нефтяными котировками чуть подрастают; компании-экспортеры начинают готовиться к налоговым выплатам апреля (в связи с тем, что 28 апреля - выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ).

При этом участники внутреннего валютного рынка анализируют свежую информацию относительно антироссийских санкций, готовятся к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля. Кроме того, трейдеры находятся в ожидании официального решения российских властей относительно продления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого завершается 30 апреля.

Евросоюз намерен рассмотреть идею включения запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ в 14-й пакет санкций, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. "Введение 14-го пакета санкций - это одна из самых важных задач. Мы будем добиваться включения в пакет запрета на импорт СПГ", - заявил он перед встречей глав МИД ЕС.

Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в понедельник в Люксембурге, как сообщалось, планировал обсудить военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение дел в Судане.

Введение новых санкций в отношении России продолжится, но в Кремле будут пытаться минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет", - сказал Песков журналистам накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,34 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,23 за баррель, что на 0,4% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

В числе статданных из США в пятницу будут обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,18%, китайский CSI300 снижается на 0,56%, гонконгский Hang Seng растет на 1,68%, южнокорейский Kospi - на 0,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 не меняется.