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22 апреля 2024 года 19:50

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с 2022г на ослаблении рубля, лидировала "Система"

Москва. 22 апреля. Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне просевшей нефти (Brent откатилась к $87 за баррель), подросших внешних фондовых площадок и нового санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог обновить максимум с февраля 2022 года, протестировав 3480 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги АФК "Система" (+5,2%); подешевели бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3479,17 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3480,21 пункта), индекс РТС - 1174,17 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 93,39 рубля (+0,23 рубля).

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов, сообщил в субботу телеканал CNN. Документ также предусматривает возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана и запрещения соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Документ отправлен на рассмотрение в Сенат.

Подорожали акции АФК "Система" (+5,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +0,4% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,7% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Скорректированная EBITDA X5 Retail (MOEX: FIVE) Group в I квартале 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,9% - до 55,47 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по показателю составила 6,3% против 5,8% в I квартале 2023 года. Чистая прибыль группы выросла практически в два раза - до 24 млрд рублей. Торги расписками Х5 на Мосбирже приостановлены с 5 апреля в связи с редомициляцией компании.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в начале недели рынок акций РФ выбрал боковое движение, хотя индекс МосБиржи смог подрасти за счет ряда бумаг и ослабления рубля.

Все большее количество экспертов и управляющих активами из США высказывают предположения о возможном в текущем году повышении ставки ФРС или как минимум о сохранении ее без изменений на фоне устойчивой инфляции. Подобные прогнозы способствуют укреплению доллара США и косвенно влияют на ослабление рубля, что оказывает давление на номинированный в долларах индекс РТС.

В аутсайдерах в понедельник на фоне коррекции в ценах на золото оказались бумаги золотодобывающих компаний во главе "Полюсом". Нефть просела на ожиданиях укрепления доллара и на информации ряда западных СМИ о возможном увеличении добычи участниками сделки ОПЕК+ во второй половине текущего года. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 23 апреля - диапазон 3400-3500 пунктов, считает Мильчакова.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, геополитическая премия в нефти сократилась на сигналах деэскалации ближневосточной напряженности, при этом на Западе активизировалась санкционная риторика в отношении России. Тем не менее, индекс МосБиржи продолжил курсировать на максимумах с начала 2022 года.

Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,45% годовых. В США к переносу ожиданий по снижению ставки ФРС на осень прибавились неубедительные результаты сезона квартальных отчетностей. Во вторник станут известны первые индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. "Северсталь" обнародует финансовые и операционные результаты за I квартал, совет директоров "Татнефти" обсудит выплату дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 апреля - 3400-3500 пунктов, считает Бахтин.

По оценке начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александра Фетисова, внешние условия, которые поддерживали отечественный рынок акций на протяжении последних нескольких недель, несколько ухудшились. Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться четвертый день подряд на фоне некоторой деэскалации геополитической ситуации на Ближнем Востоке, цены на золото также находятся под давлением.

Особняком держались обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза", которые выступают одной из "топовых" торговых идей последних недель в попытке сузить слишком высокий дисконт к привилегированным акциям. На понедельник назначено заседание совета директоров компании, и хотя конкретного вопроса о дивидендах в повестке дня нет, участники рынка надеются и на рекомендации по дивидендам, отмечает эксперт.

"По нашему мнению, размер дивидендов по привилегированным акциям компании может составить 12,14 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность в размере 17,7% и делает акции одной из самых интересных дивидендных "кейсов" 2024 года", - считает Фетисов.

Компания "Русагро" (MOEX: AGRO) представила впечатляющий отчет за I квартал, который можно назвать сильным - это способствует сохранению позитивного взгляда на акции как на краткосрочном, так и на долгосрочном горизонте, особенно при условии возврата к выплате дивидендов после редомициляции. Целевая цена на конец 2024 года составляет 1560 руб., что предполагает потенциал роста в 11,5%, а потенциал дивидендной доходности можно оценить в 11-13%, считает эксперт.

В целом Фетисов ожидает нейтральной динамики рынка на текущей неделе с учетом того, что индекс МосБиржи находится на максимумах с февраля 2022 года, а также предстоящего опорного заседания Банка России 26 апреля, которое может дать новые ориентиры по динамике денежно-кредитных условий в текущем году.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, важную роль для рынков играют прогнозы по ДКП. На этой неделе несколько чиновников ФРС высказали свою озабоченность касательно того, что борьба с инфляцией может затянуться дольше, чем того ожидают рынки. Результатом таких заявлений стала очередная переоценка вероятности снижения ставки на 25 б.п. на июльском заседании ФРС до 37% с уровня 44% неделей ранее, по данным CME Group. Это разочарование инвесторов еще в большей степени влияет на рынок.

На рынке акций РФ многие компании начали отчитываться о результатах за первый квартал 2024 года (инвесторы могут оценить предварительные результаты X5, "Русагро", "Европлана" (MOEX: LEAS)). Еще одной важной новостью стало заявление главы МИДа Швеции о намерении стран ЕС включить в 14-й пакет санкций полный запрет на импорт российского СПГ, что может сильно навредить главному производителю СПГ в РФ - "НОВАТЭКу", который поставляет в ЕС около половины всего своего СПГ, считает аналитик.

Индекс МосБиржи после обновления локального максимума на дневном графике может продолжить рост и дойти до психологической отметки 3500 пунктов. В данный момент настрой на рынке остается "бычьим", однако стоит обратить внимание на перекупленность индекса по индикатору RSI. Она намекает на возможную коррекцию до ближайшего уровня поддержки 3400 пунктов, полагает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,3-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,3%).

Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в апреле на прежнем уровне.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены отыграли дневное снижение.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,01 за баррель (-0,3% и +0,2% в пятницу), майская цена WTI - $83,21 за баррель (+0,1% и +0,5% в пятницу).

Срок биржевого обращения майских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

По итогам прошлой недели контракт на Brent с ближайшей датой поставки подешевел на 3,5%, на WTI - на 2,9%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезному ущербу. Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+10,3% и +13,2% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,9%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+5,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,4%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4%).

Выручка ГК "Русагро" (+0,8%), одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале составила 71,7 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Подешевели акции "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-2,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,2% и -2,8% "префы").

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,9%) в январе-марте 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 1,49 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-0,5%, до 910,5 рубля), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 10 рублей на акцию, сообщила компания. Их общая сумма составит 879 млн рублей. Право на получение дивидендов получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 8 июля 2024 года.

"По итогам трех кварталов 2023 года "Инарктика" уже выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд рублей. С учетом рекомендованной выплаты дивиденды за весь 2023 год могут составить 4,83 млрд рублей, или 55 рублей на акцию", - говорится в сообщении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,86 млрд рублей (из них 16,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,97 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 8,83 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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