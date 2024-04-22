Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 22 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,76% от номинала (доходность - 9,37% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,34% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и в пятницу, составила 57,08% от номинала (доходность - 9,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 16,61% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 27 базисных пунктов - до 72,57% от номинала (доходность увеличилась на 15 базисных пунктов - до 15,22% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 8 базисных пунктов, подешевев до 67,62% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 13,04% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,76% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник боковую динамику - участники рынка оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, а также ждут публикацию в США новой порции статданных.

В последние недели Израиль и Иран обменялись взаимными ударами, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будет обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.