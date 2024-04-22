Бумаги X5 остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги X5 Retail Group остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Лидер сектора продуктовой розничной торговли отчитался о финансовых показателях за первый квартал 2024 года, продемонстрировав двузначные темпы роста бизнеса. Несмотря на отсутствие торгов, X5 продолжает зарабатывать прибыль и будущие дивиденды для своих акционеров", - отмечают эксперты в комментарии.

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