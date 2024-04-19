Рынок акций РФ на неделе сохранил оптимизм после локальной коррекции

Рынок акций РФ в середине апреля сохранил оптимистичный настрой в ожидании начала дивидендного сезона, хотя инвесторы выборочно фиксировали прибыль на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за возросших ожиданий смещения начала смягчения монетарной политики Федрезерва на конец года, а также на фоне просевшей нефти из-за локального ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 3440 пунктов, но завершил пятидневку в районе 3470 пунктов.

В период 15-19 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3470,88 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 1173,68 пункта на фоне снижения доллара до 93,13 руб./$1 (-0,3 рубля) и просевшей июньской нефти Brent до $87,23 за баррель (-3,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры после локального всплеска геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после которого нефть скорректировалась вниз (Brent опустилась к $89,3 за баррель), умеренно просели бумаги ряда металлургов на фоне новых санкций Запада против российских металлов.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3470 пунктов, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 года, в лидерах роста выступили расписки Globaltrans (+4,8%) после выхода сильной финансовой отчетности компании по МСФО за 2023 год, также выросли расписки Ozon (+3,3%) и бумаги "Магнита" (+2,8%). Во "втором эшелоне" раллировали бумаги "СПБ биржи" (+20%).

Американский Минфин сообщил 12 апреля, что США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии российского алюминия, меди и никеля.

Кроме того, London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, сообщила биржа. Таким образом, выпущенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяются бенчмарки на цветные металлы, и поступать на ее склады.

"Русал" (+1,3%) заявил в понедельник, что новые санкции США и Великобритании не влияют на способность компании осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.

Полиметаллический холдинг "Селигдар" (-3,9%) в 2023 году получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее. ПАО "Группа Астра" (-1,7%) запустила программу SPO, в случае реализации которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5-10% и составит до 15%, говорится в сообщении компании.

Цена нефти Brent просела, поскольку рынок не верит в перерастание локального конфликта Ирана и Израиля в полномасштабную войну.

Во вторник рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне отката внешних фондовых площадок и нестабильной нефти (Brent колебалась вокруг отметки $90 за баррель) в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3460 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля. Лидерами снижения выступили акции "Русала" (-5,2%) и "Эн+ груп" (-4,2%) на опасениях падения производства компаний из-за западных санкций против металлов из России.

Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить сократить производство до минимумов с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник. Эта доля соответствует объему продаж продукции "Русала" в Европу в 2022 году (36% от выручки), в прошлом году она сократилась до 28%.

По предварительной оценке самой компании, на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж.

Чистая прибыль группы "НЛМК" (-0,3%) по МСФО в 2023 году вросла на 26% (до 209,373 млрд рублей).

Давление на мировые рынки оказали неоднозначные статданные из Китая. С одной стороны, рост ВВП КНР в I квартале ускорился до 5,3% и превзошел прогнозы экспертов, но с другой - в марте темпы подъема промышленного производства (+4,5%) и розничных продаж (+3,1%) замедлились и оказались хуже ожиданий.

В среду рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (Brent опустилась к $88,5 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья в стране) и отскока внешних фондовых площадок после снижения из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи опустился в район 3450 пунктов, при этом в лидерах отката выступили расписки Globaltrans (-3,3%) и бумаги "Аэрофлота" (-1,8%); обновили максимум с ноября 2021г акции АФК "Система" (+5%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители цветной металлургии России находятся в тесном контакте с правительством РФ на фоне введения западных санкций в отношении данной отрасли, обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки.

"Татнефть" (-0,9%) сообщила, что совет директоров 23 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2023 года. Акции "Селигдара" (-4,2%) продолжили снижение после публикации в начале недели данных о получении чистого убытка за 2023 год по МСФО, а также на фоне приостановки роста цен на золото. Акции ГК "Астра" (-3%, до 593,9 рубля) просели на фоне новостей, что вторичное размещение бумаг (SPO) компании пройдет нижней ценовой границе в 550 рублей.

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после снижения (Brent отыграла $87 за баррель), индексы смогли выйти в "плюс" на фоне укрепления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3455 пунктов, лидерами роста выступили акции "ТКС Холдинга" (+2,1%) и расписки Ozon (+2,1%); просели бумаги ряда нефтяников во главе с "Газпром нефтью" (-2,2%).

Подросли акции "Северстали" (+1,6%) на ожиданиях рассмотрения 19 апреля Советом директоров рекомендаций по квартальным дивидендам (итоги заседания будут раскрыты в день публикации результатов компании за первый квартал - 23 апреля). "Сургутнефтегаз" (+0,8%) сообщил, что Совет директоров рассмотрит 22 апреля вопросы проведения годового собрания акционеров.

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (+0,3%, до 1122 рублей) на годовом собрании 17 апреля утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 100 рублей на акцию (закрытие реестра 2 мая).

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост вслед за отскочившей вверх нефтью (Brent превышала $88 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, при этом внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся к 3470 пунктам, лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,8%) и расписки Ozon (+2,4%).

Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен удар с применением беспилотников по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны. Беспилотники были сбиты силами ПВО Ирана.

В период 15-19 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза" (+8%), АФК "Система" (+8%), "Яндекса" (+7%); хуже рынка оказались бумаги "Русснефти" (-11%), "Селигдара" (-8%), "Эн+ груп" (-7%).

Рынок акций РФ в третьей декаде апреля может продолжить рост благодаря дивидендным ожиданиям и вероятному возобновлению подъема нефти, в конце недели важным событием для рынка станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке (ожидается ее неизменность на уровне 16% годовых). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3400-3500 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".