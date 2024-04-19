.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе сохранил оптимизм после локальной коррекции
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
Российские банки в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 1,2%
Российские банки, по предварительным данным, в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 1,2% после прироста на 0,8% в феврале, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Выдачи в марте увеличились на 34%, до 447 млрд руб....
 
Компании стали чаще предлагать сотрудникам сдельную оплату
Компании все чаще предлагают сотрудникам сдельную оплату. Они предпочитают нанимать людей в свободном графике и платить по факту выполненных работ, пишет "Российская газета". Получить высокий доход в таком режиме могут только самые трудоспособные....
 
Самозанятые смогут отчислять на больничные с 2026 года
Самозанятые россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни. Об этом "Известиям" заявили в Минтруде. Минтруд подготовил законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых....
 
19 апреля 2024 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе сохранил оптимизм после локальной коррекции

Рынок акций РФ в середине апреля сохранил оптимистичный настрой в ожидании начала дивидендного сезона, хотя инвесторы выборочно фиксировали прибыль на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за возросших ожиданий смещения начала смягчения монетарной политики Федрезерва на конец года, а также на фоне просевшей нефти из-за локального ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 3440 пунктов, но завершил пятидневку в районе 3470 пунктов.

В период 15-19 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3470,88 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 1173,68 пункта на фоне снижения доллара до 93,13 руб./$1 (-0,3 рубля) и просевшей июньской нефти Brent до $87,23 за баррель (-3,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры после локального всплеска геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после которого нефть скорректировалась вниз (Brent опустилась к $89,3 за баррель), умеренно просели бумаги ряда металлургов на фоне новых санкций Запада против российских металлов.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3470 пунктов, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 года, в лидерах роста выступили расписки Globaltrans (+4,8%) после выхода сильной финансовой отчетности компании по МСФО за 2023 год, также выросли расписки Ozon (+3,3%) и бумаги "Магнита" (+2,8%). Во "втором эшелоне" раллировали бумаги "СПБ биржи" (+20%).

Американский Минфин сообщил 12 апреля, что США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии российского алюминия, меди и никеля.

Кроме того, London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, сообщила биржа. Таким образом, выпущенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяются бенчмарки на цветные металлы, и поступать на ее склады.

"Русал" (+1,3%) заявил в понедельник, что новые санкции США и Великобритании не влияют на способность компании осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.

Полиметаллический холдинг "Селигдар" (-3,9%) в 2023 году получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее. ПАО "Группа Астра" (-1,7%) запустила программу SPO, в случае реализации которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5-10% и составит до 15%, говорится в сообщении компании.

Цена нефти Brent просела, поскольку рынок не верит в перерастание локального конфликта Ирана и Израиля в полномасштабную войну.

Во вторник рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне отката внешних фондовых площадок и нестабильной нефти (Brent колебалась вокруг отметки $90 за баррель) в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3460 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля. Лидерами снижения выступили акции "Русала" (-5,2%) и "Эн+ груп" (-4,2%) на опасениях падения производства компаний из-за западных санкций против металлов из России.

Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить сократить производство до минимумов с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник. Эта доля соответствует объему продаж продукции "Русала" в Европу в 2022 году (36% от выручки), в прошлом году она сократилась до 28%.

По предварительной оценке самой компании, на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж.

Чистая прибыль группы "НЛМК" (-0,3%) по МСФО в 2023 году вросла на 26% (до 209,373 млрд рублей).

Давление на мировые рынки оказали неоднозначные статданные из Китая. С одной стороны, рост ВВП КНР в I квартале ускорился до 5,3% и превзошел прогнозы экспертов, но с другой - в марте темпы подъема промышленного производства (+4,5%) и розничных продаж (+3,1%) замедлились и оказались хуже ожиданий.

В среду рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (Brent опустилась к $88,5 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья в стране) и отскока внешних фондовых площадок после снижения из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи опустился в район 3450 пунктов, при этом в лидерах отката выступили расписки Globaltrans (-3,3%) и бумаги "Аэрофлота" (-1,8%); обновили максимум с ноября 2021г акции АФК "Система" (+5%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители цветной металлургии России находятся в тесном контакте с правительством РФ на фоне введения западных санкций в отношении данной отрасли, обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки.

"Татнефть" (-0,9%) сообщила, что совет директоров 23 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2023 года. Акции "Селигдара" (-4,2%) продолжили снижение после публикации в начале недели данных о получении чистого убытка за 2023 год по МСФО, а также на фоне приостановки роста цен на золото. Акции ГК "Астра" (-3%, до 593,9 рубля) просели на фоне новостей, что вторичное размещение бумаг (SPO) компании пройдет нижней ценовой границе в 550 рублей.

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после снижения (Brent отыграла $87 за баррель), индексы смогли выйти в "плюс" на фоне укрепления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3455 пунктов, лидерами роста выступили акции "ТКС Холдинга" (+2,1%) и расписки Ozon (+2,1%); просели бумаги ряда нефтяников во главе с "Газпром нефтью" (-2,2%).

Подросли акции "Северстали" (+1,6%) на ожиданиях рассмотрения 19 апреля Советом директоров рекомендаций по квартальным дивидендам (итоги заседания будут раскрыты в день публикации результатов компании за первый квартал - 23 апреля). "Сургутнефтегаз" (+0,8%) сообщил, что Совет директоров рассмотрит 22 апреля вопросы проведения годового собрания акционеров.

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (+0,3%, до 1122 рублей) на годовом собрании 17 апреля утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 100 рублей на акцию (закрытие реестра 2 мая).

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост вслед за отскочившей вверх нефтью (Brent превышала $88 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, при этом внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся к 3470 пунктам, лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,8%) и расписки Ozon (+2,4%).

Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен удар с применением беспилотников по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны. Беспилотники были сбиты силами ПВО Ирана.

В период 15-19 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза" (+8%), АФК "Система" (+8%), "Яндекса" (+7%); хуже рынка оказались бумаги "Русснефти" (-11%), "Селигдара" (-8%), "Эн+ груп" (-7%).

Рынок акций РФ в третьей декаде апреля может продолжить рост благодаря дивидендным ожиданиям и вероятному возобновлению подъема нефти, в конце недели важным событием для рынка станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке (ожидается ее неизменность на уровне 16% годовых). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3400-3500 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 апреля 2024 года 19:38
Рубль в пятницу ускорил повышение к основным валютам перед выходными днями и на фоне усиления интереса инвесторов к риску
Москва. 19 апреля. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль вырос к бивалютной корзине перед выходными днями на фоне ослабления геополитической напряженности в мире и усиления интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 19:35
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс МосБиржи превысил 3470п
Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $87,2 за баррель) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+4,8%) и расписки Ozon (+2,4%), аутсайдерами - бумаги "Русала" (-1%).    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 19:01
HeadHunter сможет удвоить выручку и доходы на горизонте двух лет - ПСБ
HeadHunter сможет удвоить выручку и доходы на горизонте двух лет, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы выделяем HeadHunter из сектора российского hi-tech, - пишут эксперты. - Компания - очевидный бенефициар цифровизации и сохраняющегося дефицита кадров. Ее бизнес очень привлекателен и...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 19 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на очередное умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились.    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 18:31
ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 26 апреля - УК "Первая"
ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля, полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко. "Постепенно фокус внимания инвесторов начинает смещаться в сторону предстоящего заседания ЦБ на будущей неделе, - пишет...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 18:02
Индекс Мосбиржи может подняться до 3500п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться до отметки 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на текущей неделе переписал годовые максимумы, завершая пятничные торги выше отметки 3450 пунктов, - пишут аналитики. - Ключевые сегменты выглядели безыдейно,...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 17:30
"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать" с целевой ценой $63,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 25,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Вышедший отчет за первый квартал показал, что выручка и EBITDA Schlumberger растут двузначными...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 17:00
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Netflix на уровне "продавать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Netflix Inc. на уровне "продавать" с целевой ценой $560 за штуку, сообщается в обзоре банка. "Netflix опубликовала финансовые результаты за 1К24. Выручка увеличилась на 15% г/г до $9,37 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков в $9,26 млрд....    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 16:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 32,95 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 32,95 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,5%, стоп-приказ: 22,63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что в...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 16:03
Прогнозная цена акций Северстали на горизонте года - 2049 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "Северстали" на горизонте двенадцати месяцев составляет 2049 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Бизнес компании характеризуется высокой маржинальностью, а сама "Северсталь" имеет на балансе большой объем денежных средств, которые может распределять...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 15:44
Рубль днем ускорил повышение к основным валютам на фоне улучшения геополитической ситуации и усилении интереса инвесторов к риску
Москва. 19 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снижаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне ослабления геополитической напряженности в мире и усилении интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 15:39
ПСБ повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 342 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка до 342 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в стратегии аналитиков банка. "Эмитент подтвердил наши ожидания, получив за 2023 год 1,5 трлн руб. чистой прибыли по МСФО. Ждем дивиденды по итогам года в размере 33,4 руб. на...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 15:16
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4940-5020п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4940-5020 пунктов в пятницу, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "В связи с возобновившейся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке прогнозируем повышенную волатильность в ходе предстоящих торгов....    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 14:47
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют шансы на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют предпосылки для развития повышения на следующей неделе с ближайшими сопротивлениями 3500 и 1180 пунктов соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Инвесторы будут ждать корпоративных драйверов, одним из которых...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 14:21
Акции Селигдара непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Селигдара", российского производителя золота и олова, непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент продемонстрировал рост доходов от своих производственных направлений за первый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.