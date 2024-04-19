Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 19 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на очередное умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. Вместе с тем котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник заметное снижение, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономических данных.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта, согласно опубликованным в понедельник данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

Во вторник котировки отечественных евробондов продолжили колебаться в боковом диапазоне, в то время как цены US Treasuries вновь умеренно снизились, отыгрывая как заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, так и улучшение прогноза для американской экономики от Международного валютного фонда. Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,7% (прежний прогноз - 2,1%), в 2025 году - на 1,9% (было 1,7%).

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ. "Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов 16 апреля на 8 базисных пунктов, составив 4,65% годовых. Показатель для двухлетних бумаг повысился на 2,5 базисного пункта, до 4,96% годовых, 30-летних облигаций - на 2 базисных пункта, до 4,76% годовых.

После локальной позитивной коррекции, отмечавшейся в середине недели, котировки американских казначейских обязательств возобновили снижение 18 апреля, в то время как в секторе российских еврооблигаций вновь не наблюдалась какая-либо ярко выраженная динамика.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

В последний день недели котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх, в результате чего их доходности снизились на 2-3 базисных пункта; при этом сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии. Процентные ставки базовых активов снизились на фоне возросших рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке после того, как Израиль ночью атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,07%, до 66,76% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,37% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,16%, до 66,34% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 9,22% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 0,8%, подорожав до 57,08% от номинала (его доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 9,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,05% - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 16,58% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2,1% - до 72,83% от номинала (доходность увеличилась на 85 базисных пунктов и составила 15,08% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,29%, до 67,7% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 13% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 66,77% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.