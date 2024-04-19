Индекс Мосбиржи может подняться до 3500п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться до отметки 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи на текущей неделе переписал годовые максимумы, завершая пятничные торги выше отметки 3450 пунктов, - пишут аналитики. - Ключевые сегменты выглядели безыдейно, спрос инвесторов фокусировался в остальных секторах. Из лидеров отметим обыкновенные акции "Сургутнефтегаза". 22 апреля состоится СД, по итогам которого может быть дана рекомендация по дивидендам. Сюрпризов быть не должно, доходность выплат по "префам" будет значительно выше. Однако большой спрэд в стоимости между обыкновенными и привилегированным акциями привёл к росту первых".

Эксперты банка ждут роста российского рынка на следующей неделе. В центре внимания финансовая отчётность "Северстали" и рекомендация по дивидендам за I квартал. Также рынок ждёт решение наблюдательного совета Сбербанка по итоговым дивидендам за 2023 год. На этом фоне аналитики ПСБ допускают, что индекс Мосбиржи может вернуться к росту и подняться до отметки 3500 пунктов уже на следующей неделе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.