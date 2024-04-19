"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать" с целевой ценой $63,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 25,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший отчет за первый квартал показал, что выручка и EBITDA Schlumberger растут двузначными темпами, и перспективы нефтесервисного рынка на Ближнем Востоке и в Южной Америке позволяют рассчитывать на сохранение такой динамики в ближайшие годы, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом Schlumberger сочетает перспективы снижения долговой нагрузки и неплохие выплаты акционерам - суммарная доходность дивидендов и байбэка в ближайшие два года может достигнуть 9,6%. Кроме того, компания имеет умеренную по меркам сектора оценку по мультипликаторам - EV/EBITDA 2024E составляет 8,9".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире.

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