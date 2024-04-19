Рубль днем ускорил повышение к основным валютам на фоне улучшения геополитической ситуации и усилении интереса инвесторов к риску

Москва. 19 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снижаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне ослабления геополитической напряженности в мире и усилении интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 93,3 руб./$1 в 15:00 мск, что на 47,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,35 руб./EUR1, подешевев на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,7 копейки, до 96,02 руб. Курс китайского юаня снизился на 10,65 копейки - до 12,85 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется в основных валютных парах в ходе дневных торгов пятницы на фоне ослабления геополитической напряженности в мире и усилении интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе, после того, как главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахима Мусави заявил, что Иран не намерен давать ответы на сегодняшние израильские запуски беспилотников по иранской провинции Исфахан.

"В пятницу иранские военные ясно указали, что не будут отвечать на нанесенный беспилотниками удар, который, как утверждается, был нанесен Израилем и не причинил ущерба", - сообщило агентство ЭФЭ. До этого поступали сообщения, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана, что стало ответом на обстрел Израиля иранскими ракетами и беспилотниками.

Фактор выходных дней также является поддержкой для рубля, кроме того, участники рынка усилили продажу валюты перед предстоящей уплатой налогов, которая должна состояться сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля - выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе с переходом курса пары "доллар-рубль" в нижнюю часть диапазона 91-95 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Учитывая сезонность, позитивную для рынка нефти, при фундаментальных и геополитических предпосылках возврата котировок марки Brent в диапазон $90-100 за баррель (причем скорее в его верхнюю часть), а также приближение налоговых выплат (2 мая), способствующих повышению активности продаж экспортной выручки, значимых поводов у спекулятивных инвесторов играть "против" рубля перед майскими праздниками я не вижу, - пишет эксперт. - Учитывая фактор пятницы, скорее, американская валюта будет проторговывать текущие уровни. Целевым на день видится диапазон 93,4-94 руб./$1. Развитие тенденции к укреплению рубля рассчитываем увидеть на следующей неделе, ожидая отката курса доллара в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91-95 руб./$1".

Цены на нефть начали снижаться днем в пятницу, инвесторы по-прежнему следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизилась на 0,71%, до $86,48 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,64%, до $82,17 за баррель.

Израиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.