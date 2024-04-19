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Главная / Мнения аналитиков / Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют шансы на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
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19 апреля 2024 года 14:47
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют шансы на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют предпосылки для развития повышения на следующей неделе с ближайшими сопротивлениями 3500 и 1180 пунктов соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Инвесторы будут ждать корпоративных драйверов, одним из которых остаются дивидендные истории. Также российские компании начинают публикацию результатов за первый квартал 2024 год, - отмечает эксперт в комментарии. - 25 апреля после проведения IPO запланировано начало торгов акциями МТС банка на Московской бирже: данное событие может увеличить интерес к бумагам (в том числе "МТС"). На макроэкономическом "фронте" выйдут данные по промышленному производству, ВВП, розничным продажам и уровню безработицы России за март". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.19 апреля 2024 года 18:02
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