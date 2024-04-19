Инвесторам стоит наращивать долю крепких дивидендных "фишек" в портфелях - ПСБ

Инвесторам стоит наращивать долю крепких дивидендных "фишек" в своих портфелях, в дальнейшем они могут радовать более надежным совокупным доходом, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"По-прежнему предпочитаем акции внутренних секторов, поддерживаемые крепостью внутреннего рынка и дивидендными ожиданиями. Выделяем акции финансового и потребительского секторов, большая часть которых готова выплачивать дивиденды, а также российский hi-tech, где сосредоточены основные идеи органического роста", - указывают эксперты в стратегии на второй квартал текущего года.

Аналитики банка видят потенциал роста бумаг, отстающих от рынка как в последнее время ("Роснефть", ряд электроэнергетиков, машиностроителей), так и среднесрочно ("Аэрофлот", по которому не ожидается негативных новостей, и "РусАл" вследствие роста цен на алюминий).

"Наиболее ликвидные дивидендные истории в ключевых секторах будут двигаться преимущественно вместе с рынком: после активного догоняющего роста бумаг сталелитейщиков и отдельных бумаг (например, "Ростелеком") сильной недооценки в них не видим. Рекомендуем инвесторам наращивать долю крепких дивидендных фишек в своих портфелях: в дальнейшем они могут радовать инвесторов более надежным совокупным доходом (рост курсовой стоимости плюс дивиденды) ввиду перспективы постепенного торможения роста рынка", - пишут эксперты ПСБ в материале.

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