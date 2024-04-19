"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $450

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $390, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2024 года 25 апреля. Ожидается, что прибыль на акцию составит $2,81, а выручка - $60,83 млрд. Полагаем, что результаты компании превзойдут ожидания в первую очередь на росте облачных сервисов, что может стать драйвером для котировок", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $450. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $390 риск на портфель составит 0,24%", - указывают эксперты.

Microsoft Corp. - одна из крупнейших транснациональных компаний по разработке проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники (персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего). Наиболее известными продуктами являются семейства операционных систем Windows и офисных приложений Microsoft Office.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.