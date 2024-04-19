Дивиденды станут основным катализатором роста рынка акций РФ во 2К24 - ПСБ

Дивиденды станут основным катализатором роста российского рынка акций во втором квартале текущего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Стартующий во втором квартале дивидендный сезон обещает стать рекордным и выступит главным фактором роста российского рынка. В апреле-начале мая ключевые компании дадут рекомендации по дивидендам, которые традиционно активизируют спрос на акции. В центре внимания инвесторов подтверждение позитивных ожиданий по ключевым "фишкам", в первую очередь по Сбербанку и "Магниту", - указывают эксперты.

"Главная интрига - размер дивидендов "Газпрома" за 2023 год. Учитывая слабость котировок компании в течение последних полутора лет и текущий скептицизм рынка в отношении финансовых результатов газового концерна, позитивное решение эмитента по дивидендам (мы ждем 18 рублей на акцию) может привести к переоценке его бумаг и рынка в целом из-за их веса в индексе", - отмечают в ПСБ.

Эксперты напоминают, что в мае-июне традиционно начнутся закрытия реестров акционеров, имеющих право на получение дивидендов. "Согласно нашим расчетам, до конца июля компании выплатят своим акционерам около 3,8 трлн руб. в качестве дивидендов, из которых чуть меньше 1/3 достанется частным инвесторам. Несмотря на высокую доходность вкладов, ожидаем, что реинвестирование в акции составит не менее 637 млрд руб. Эта сумма способна сдержать откат рынка после завершения дивсезона и позволяет с оптимизмом смотреть на сроки закрытия дивидендных "гэпов", - пишут они в материале. - Большинство ключевых бумаг обычно закрывают их примерно за два месяца. Рассчитываем, что сильные бумаги, в первую очередь внутренних секторов, будут закрывать их более оперативно".

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