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19 апреля 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром превысил 3460п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом

Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам на фоне выросшей нефти (Brent поднялась к $87,7 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за сокращения спроса на рисковые активы. Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", подъем сдерживается укреплением рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3461,53 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1164,75 пункта (+0,4%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3%.

Доллар просел до 93,59 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3% и +0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с технической точки зрения картина рынка пока без изменений - растущий тренд остается в силе. Между тем, в качестве возможного ориентира для отката по индексу МосБиржи ближайшая цель находится на уровне 3400 пунктов, и не исключено, что в краткосрочном периоде индекс достигнет этой отметки. Однако не стоит забывать о ценах на нефть, которые из-за эскалации на Ближнем Востоке могут продолжить движение вверх, что, как правило, позитивно сказывается на котировках российских нефтяных компаний, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что в пятницу индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи отметки 3450 пунктов.

"Несмотря на ухудшившийся внешний фон, не ждем сильного снижения индекса из-за ограниченности в движении капитала между российским и мировым рынками. Российский рынок может вернуться к росту уже на следующей неделе. Вполне допускаем, что сможем увидеть в ближайшее время отметку 3500 пунктов", - отмечает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром российский фондовый рынок сохраняет настрой на развитие сдержанного роста благодаря новому витку подъема цен на сырьевые товары после усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая в этом контексте позитивна для нефтяных и металлургических компаний.

Тем не менее, котировки нефти и золота достаточно быстро отступили от внутридневных максимумов, ожидая реакции Ирана на действия Израиля. В остальном инвесторы в РФ продолжают следить за дивидендными новостями. Совет директоров "ТМК" (MOEX: TRMK) рекомендовал выплаты за 2023 год в размере 9,51 руб. на акцию с текущей доходностью 4%, а в течение дня дивидендные новости могут поступить от "Инарктики" (MOEX: AQUA), напомнила Кожухова.

В США в четверг снизились по итогам пятой сессии подряд индексы акций S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,5%), но подрос Dow Jones (+0,1%). За пять дней Nasdaq потерял 3,6%, S&P 500 - 5,1%, что стало максимальным снижением за подобный период с декабря 2022 года для первого индикатора и за последние семь месяцев для второго, отмечает MarketWatch.

Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

Участники фондового рынка расценивают позитивные данные об экономике как сигнал к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие процентные ставки на протяжении более длительного периода, чем предполагалось ранее.

Кроме того, ряд представителей Федеральной резервной системы на этой неделе заявил, что у американского ЦБ нет повода торопиться со снижением процентных ставок, что также оказывает негативное давление на мировые рынки акций.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%) и "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,7%) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен удар по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны.

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 2,7% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в феврале и совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,6% после увеличения на 2,8% в феврале. При этом консенсус-прогноз предполагал рост на 2,7%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 24 месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в четверг цены подросли после удара Израиля по Ирану, цена Brent на $0,7 превышает уровень, отмечавшийся накануне при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже ($87,02 за баррель).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $87,7 за баррель (+0,7% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $83,4 за баррель (+0,8% и +0,1% в четверг).

Новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+12,6%), SFI (MOEX: SFIN) (+6,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,3% и +9,7% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,5%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,2%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-3,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,6%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (-0,8%, до 231,4 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Годовое заочное собрание акционеров назначено на 24 мая, закрытие реестра на участие в собрании - 29 апреля. Текущая дивидендная доходность бумаг ТМК составляет около 4,1% годовых.

Диапазон цены размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO) МТС-банка (MOEX: MBRD) составит 2350-2500 руб. за акцию, говорится в материалах кредитной организации. Сбор заявок начинается 19 апреля и завершается 25 апреля в 15:00 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,82 млрд рублей (из них 2,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 905,62 млн рублей на бумаги "ТКС Холдинга" и 792,64 млн рублей на акции "Системы").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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