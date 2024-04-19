"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"9,51 рубля на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров "ТМК" в качестве финальных дивидендов за 2023 год. Объявленная сумма дает доходность 4,1% - заметно выше наших ожиданий. Мы исходили из выплаты 50% от прибыли, то есть 5,2 рубля. Размер дивидендов соответствует 91% от чистой прибыли и свыше 100% от FCF за II полугодие 2023 года. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу, которая торгуется на 5% ниже исторических значений по показателю Р/Е", - отмечают эксперты.

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