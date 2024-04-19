Бумаги ФосАгро непривлекательны для покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "ФосАгро" непривлекательны для покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент представил операционные результаты за первый квартал 2024 года, показав рекордные результаты по выпуску удобрений и кормовых фосфатов. Продолжается реализация долгосрочной стратегии развития "ФосАгро", направленной на постоянное расширение и модернизацию производственных мощностей. Однако, несмотря на положительный текущий рост объемов продукции и реализацию инвестиционных проектов по дальнейшему наращиванию объемов производства, мы не считаем бумаги инвестиционно привлекательными по текущим котировкам", - пишут эксперты в комментарии.

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