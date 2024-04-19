Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться вблизи 3450п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться вблизи уровня 3450 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на ухудшившийся внешний фон, не ждем сильного снижения индекса из-за ограниченности в движении капитала между нашим и мировым рынками. Российский рынок может вернуться к росту уже на следующей неделе. Вполне допускаем, что сможем увидеть в ближайшее время отметку 3500 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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