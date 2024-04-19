Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones завершил день в слабом плюсе, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам пятой сессии подряд. За пять дней Nasdaq потерял 3,6%, S&P 500 - 5,1%, что стало максимальным снижением за подобный период с декабря 2022 года для первого индикатора и за последние семь месяцев для второго. Участники рынка расценивают публикующиеся позитивные данные об экономике как сигнал к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие процентные ставки на протяжении более длительного периода, чем предполагалось ранее.

Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд представителей ФРС США на этой неделе заявил, что у американского ЦБ нет повода торопиться со снижением процентных ставок, что также оказывает негативное давление на мировые рынки акций. Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен удар по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 2,66%, снизившись до минимума за два месяца. С начала недели он упал более чем на 6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК опустился на 1,8%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 1,2%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу вслед за атакой Израиля на иранский Исфахан. Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона. Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $88,33 за баррель, что на 1,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,2%, до $87,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,44%, до $83,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,1%, до $82,73 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 апреля выросла почти в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,927 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,432 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,06% и составил 105,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 896,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,43%), "АФК Система-1Р-11" (+0,37%) и "РЖД-001P-17R" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,19%), "АФК Система-1Р-24" (-0,18%) и "Роснефть БО-03" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") полностью разместило выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Компания установила ставку 1-12-го купонов на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го купонов - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов - по 25% от номинала.

Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций серии БО-03-002Р объемом 10 млрд рублей. С учетом доразмещения объем займа в обращении составляет 30 млрд рублей. Сбор заявок на доразмещение прошел 16 апреля. Первоначально объем доразмещения был запланирован в размере не "менее 5 млрд рублей". Цена доразмещения была установлена на уровне 100% от номинала. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БO-03-002P на 20 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как RUONIA плюс 1,3% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П10 с "не менее 3 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 230 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. По выпуску предусмотрена также амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 27-36-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Автоотдел" (бренд UDP Auto) планирует в конце апреля провести дебютное размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 18,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,84% годовых. Купоны ежемесячные, оферты и амортизации не предусмотрено. По выпуску предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Ожидаемая дюрация составит около 3,29 года.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" во второй декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 4-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 15 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда будет определен позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) выкупило по оферте 419 тыс. 426 облигаций 21-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 4,19% займа. "Россети" разместили 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года по ставке 8,75% годовых. Купоны полугодовые, ставка текущего купона до следующей оферты через год (в апреле 2025 года) - 12% годовых.