Рынок ОФЗ останется стабильным до заседания ЦБР в апреле - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций останется стабильным до заседания Банка России 26 апреля 2024 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в четверг незначительно подрос - доходность индексного портфеля снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) (до 13,61%). С начала недели доходность опустилась на 3 б.п. в ожидании новых комментариев ЦБ относительно дальнейшей траектории изменения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 апреля), - указывает эксперт в комментарии. - Пара USD/RUB также скорректировалась от своих локальных максимумов, что несколько купировало нарастание инфляционных ожиданий на рынке. В целом в ближайшее время ожидаем стабилизацию рынка ОФЗ-ПД, однако рекомендуем сохранять превалирующую позицию во флоатерах".

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