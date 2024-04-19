Brent торгуется у $88,8 за баррель

S&P 500 и Nasdaq снизились, Dow Jones завершил четверг в слабом плюсе. Фондовые индексы стран АТР падают в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones завершил день в слабом плюсе, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам пятой сессии подряд.

За пять дней Nasdaq потерял 3,6%, S&P 500 - 5,1%, что стало максимальным снижением за подобный период с декабря 2022 года для первого индикатора и за последние семь месяцев для второго, отмечает MarketWatch.

Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Участники фондового рынка расценивают позитивные данные об экономике как сигнал к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие процентные ставки на протяжении более длительного периода, чем предполагалось ранее.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) снизились на 3,6% на сообщении о том, что производитель электромобилей уволит 285 работников завода в Буффало, что составляет около 14% общего числа сотрудников данного предприятия.

Помимо этого, аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для акций Tesla до "держать" с "покупать".

Alcoa (SPB: AA) зафиксировала рост чистого убытка в первом квартале на фоне снижения цен на алюминий и увеличения производственных расходов, хотя выручка превысила прогнозы рынка. Цена акций компании уменьшилась на 0,2%.

Кроме того, подешевели бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9%.

В то же время цена акций Alaska Air Group (SPB: ALK) выросла на 4%. Авиакомпания в первом квартале сократила чистый убыток на 7% и дала прогноз прибыли на текущий квартал лучше ожиданий экспертов.

Тайваньская TSMC в первом квартале увеличила чистую прибыль сильнее прогноза аналитиков. Эта новость способствовала повышению котировок акций американских чипмейкеров, включая Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8% и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 22,07 пункта (на 0,06%) и составил 37775,38 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступили акции страховщиков UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Travelers Cos. (SPB: TRV), подорожавшие на 3% и 1,9% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 11,09 пункта (на 0,22%) - до 5011,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 81,87 пункта (на 0,52%) и составил 15601,5 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Кроме того, ряд представителей Федеральной резервной системы на этой неделе заявил, что у американского ЦБ нет повода торопиться со снижением процентных ставок, что также оказывает негативное давление на мировые рынки акций.

Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен удар по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что в Исфахане были слышны взрывы недалеко от военной базы, где расположены истребители, в северо-западной части города.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК упал на 2,4% - до минимума за два месяца. С начала недели он потерял более 6%.

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 2,7% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в феврале и совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,6% после увеличения на 2,8% в феврале. При этом консенсус-прогноз предполагал рост на 2,7%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 24 месяца подряд.

Лидерами падения котировок в пятницу выступают акции представителей высокотехнологической отрасли, включая Lasertec Corp. - на 9,6%, Tokyo Electron - на 8%, Disco Corp. - на 7,7%, Socionext - на 7,5%, Screen Holdings - на 7,3%, Sumco Corp. - на 7%, Renesas Electronics Corp. - на 6,1%.

Цена бумаг Toyota Motor опустилась на 2,4%, Sony - на 2%.

Между тем повышается стоимость нефтяной компании Inpex - на 1,6%, ритейлера Seven & I Holdings - на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 7,1%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group - на 5,6%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 5%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,2%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,6%.

Между тем дорожают бумаги нефтепроизводителей CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,5%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК опустился на 1,8%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизились на 2,4%, сталелитейной Posco - на 0,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,3% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть повышаются в пятницу вслед за атакой Израиля на иранский Исфахан.

Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $88,81 за баррель, что на $1,7 (1,95%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,18 (0,2%), до $87,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,7 (2,05%), до $84,43 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,1%), до $82,73 за баррель.

"Мы все больше приближаемся к сценарию, когда риски становятся реальностью, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевом рынке в ING Groep NV в Сингапуре. - Нефтяной рынок, вероятно, начнет закладывать еще более крупную премию за риск".