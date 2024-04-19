Индекс Мосбиржи возобновит подъем после снятия технической перекупленности - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, возобновит подъем после снятия технической перекупленности, основным драйвером восходящего движения будет покупка акций под дивиденды, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Четверг на российском рынке акций начался с умеренных продаж, Индекс Мосбиржи на максимуме снижался на полпроцента, но после обеда покупатели вернулись на рынок и выкупили всю просадку первой половины дня. По итогам основных торгов индекс практически не изменился. Результат можно назвать очень сильным, учитывая, что нефть проседала до $86 за баррель. Четверг еще раз подчеркнул, что открытие "шортов" сейчас очень опасно, время для них еще не пришло, - пишет эксперт в обзоре. - В целом же складывается впечатление, что индекс Мосбиржи будет снимать техническую перекупленность боковым движением, после чего умеренный подъем возобновится. Основным драйвером восходящего движения будет покупка акций под дивиденды. В целом же не ждем принципиальных изменений. Если за выходные не случится ничего резко негативного, то новую неделю рынок откроет попытками роста".

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