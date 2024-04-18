18 апреля 2024 года 19:30
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST
Москва. 18 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,76% от номинала (доходность - 9,37% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,36% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене всего на 1 базисный пункт, подешевев до 56,64% от номинала (его доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 9,99% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году также подешевели на 1 базисный пункт - до 79,34% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 16,55% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 74,51% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 14,24% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 67,81% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 12,95% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,77% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.
Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
19 апреля 2024 года 11:49
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 26 апреля 2024 года, но может при этом несколько смягчить риторику на фоне дальнейшего замедления инфляции в марте, продолжающегося снижения инфляционных ожиданий населения и увеличения... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 11:40
Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам на фоне выросшей нефти (Brent поднялась к $87,7 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за сокращения спроса на рисковые активы. Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", подъем сдерживается укреплением рубля. читать дальше
.
19 апреля 2024 года 11:29
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) остаются хорошей дивидендной ставкой в текущем году, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.
"Объявленные советом директоров эмитента рекомендованные дивиденды за 2П23 в размере 9,51 рубля на акцию почти совпали с... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 11:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.
"9,51 рубля на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров "ТМК" в качестве финальных дивидендов за 2023 год.... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 10:32
Бумаги "ФосАгро" непривлекательны для покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".
"Эмитент представил операционные результаты за первый квартал 2024 года, показав рекордные результаты по выпуску удобрений и кормовых фосфатов. Продолжается реализация долгосрочной стратегии... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 10:19
Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе с переходом курса пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 91-95 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.
"Учитывая сезонность, позитивную для... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 10:05
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в Германии, комментарии ЕЦБ и ФРС:
- Индекс цен производителей в Германии за март;
- Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США;
- "О''КЕЙ"... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:50
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться вблизи уровня 3450 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Несмотря на ухудшившийся внешний фон, не ждем сильного снижения индекса из-за ограниченности в движении капитала между нашим и мировым... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:44
Москва. 19 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:37
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в текущих условиях справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитика "Газпромбанк Инвестиций".
"Эмитент представил операционные результаты деятельности за 2023 год. Ожидается восстановление объема продаж в сфере премиальной продукции... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:24
Рынок рублевых гособлигаций останется стабильным до заседания Банка России 26 апреля 2024 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
"Индекс RGBI в четверг незначительно подрос - доходность индексного портфеля снизилась на 2... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:13
Индекс Мосбиржи, скорее всего, возобновит подъем после снятия технической перекупленности, основным драйвером восходящего движения будет покупка акций под дивиденды, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.
"Четверг на... читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:10
S&P 500 и Nasdaq снизились, Dow Jones завершил четверг в слабом плюсе. Фондовые индексы стран АТР падают в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром. читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:06
Москва. 19 апреля. Доллар и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль чуть подрастает на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.
18 апреля 2024 года 19:45
Москва. 18 апреля. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на рынке нефти. читать дальше
.