Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST

Москва. 18 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,76% от номинала (доходность - 9,37% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,36% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене всего на 1 базисный пункт, подешевев до 56,64% от номинала (его доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 9,99% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также подешевели на 1 базисный пункт - до 79,34% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 16,55% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 74,51% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 14,24% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 67,81% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 12,95% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,77% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.