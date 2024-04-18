.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
Компании стали чаще предлагать сотрудникам сдельную оплату
Компании все чаще предлагают сотрудникам сдельную оплату. Они предпочитают нанимать людей в свободном графике и платить по факту выполненных работ, пишет "Российская газета". Получить высокий доход в таком режиме могут только самые трудоспособные....
 
Самозанятые смогут отчислять на больничные с 2026 года
Самозанятые россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни. Об этом "Известиям" заявили в Минтруде. Минтруд подготовил законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых....
 
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб., подсчитали "Ведомости" на основе данных Росстата. Это на 25% больше, чем за аналогичный период...
 
18 апреля 2024 года 19:30

Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST

Москва. 18 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,76% от номинала (доходность - 9,37% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,36% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене всего на 1 базисный пункт, подешевев до 56,64% от номинала (его доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 9,99% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также подешевели на 1 базисный пункт - до 79,34% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 16,55% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 74,51% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 14,24% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 67,81% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 12,95% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,77% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 апреля 2024 года 11:49
Риторика ЦБР может смягчиться, ставка и сигнал не изменятся по итогам заседания в апреле - "Финам"
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 26 апреля 2024 года, но может при этом несколько смягчить риторику на фоне дальнейшего замедления инфляции в марте, продолжающегося снижения инфляционных ожиданий населения и увеличения...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 11:40
Рынок акций РФ утром превысил 3460п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом
Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам на фоне выросшей нефти (Brent поднялась к $87,7 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за сокращения спроса на рисковые активы. Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", подъем сдерживается укреплением рубля.    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 11:29
Акции ТМК - хорошая ставка на дивиденды в 2024г - инвестбанк "Синара"
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) остаются хорошей дивидендной ставкой в текущем году, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Объявленные советом директоров эмитента рекомендованные дивиденды за 2П23 в размере 9,51 рубля на акцию почти совпали с...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 11:00
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "9,51 рубля на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров "ТМК" в качестве финальных дивидендов за 2023 год....    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 10:32
Бумаги ФосАгро непривлекательны для покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "ФосАгро" непривлекательны для покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент представил операционные результаты за первый квартал 2024 года, показав рекордные результаты по выпуску удобрений и кормовых фосфатов. Продолжается реализация долгосрочной стратегии...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 10:19
Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе - ПСБ
Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе с переходом курса пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 91-95 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Учитывая сезонность, позитивную для...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 10:05
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в Германии, комментарии ЕЦБ и ФРС: - Индекс цен производителей в Германии за март; - Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США; - "О''КЕЙ"...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:50
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться вблизи 3450п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться вблизи уровня 3450 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Несмотря на ухудшившийся внешний фон, не ждем сильного снижения индекса из-за ограниченности в движении капитала между нашим и мировым...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:37
Акции ММК справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в текущих условиях справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитика "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент представил операционные результаты деятельности за 2023 год. Ожидается восстановление объема продаж в сфере премиальной продукции...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:24
Рынок ОФЗ останется стабильным до заседания ЦБР в апреле - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций останется стабильным до заседания Банка России 26 апреля 2024 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в четверг незначительно подрос - доходность индексного портфеля снизилась на 2...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:13
Индекс Мосбиржи возобновит подъем после снятия технической перекупленности - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, возобновит подъем после снятия технической перекупленности, основным драйвером восходящего движения будет покупка акций под дивиденды, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Четверг на...    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:10
Brent торгуется у $88,8 за баррель
S&P 500 и Nasdaq снизились, Dow Jones завершил четверг в слабом плюсе. Фондовые индексы стран АТР падают в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.    читать дальше
.
19 апреля 2024 года 09:06
Рубль немного укрепляется относительно доллара и юаня на фоне дорожающей нефти
Москва. 19 апреля. Доллар и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль чуть подрастает на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
18 апреля 2024 года 19:45
Рубль в четверг ускорил рост к основным валютам на фоне улучшения ситуации на рынке нефти
Москва. 18 апреля. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.