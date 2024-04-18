Предстоящие налоговые платежи могут укрепить рубль до 93 руб./$1 - "Велес Капитал"

Предстоящие налоговые платежи могут укрепить рубль до 93 руб./$1, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Рубль в четверг продолжил отыгрывать позиции, утерянные в процессе ослабления с начала апреля, - отмечает эксперт. - Укрепление рубля происходило на фоне движения вниз нефтяных котировок и роста индекса доллара на внешних площадках. Предстоящие налоговые платежи, вероятно, позволят паре доллар/рубль удержаться ниже 94 руб./$1. Если ослабление рубля за последние недели являлось следствием локального дефицита валюты, и сейчас спрос в валютной ликвидности был удовлетворен, то рубль получит возможность вернуться на уровень в 93 руб./$1. В то же время, если действие указа об обязательной продаже валютной выручки не будет продлено с мая, доллар может попытаться обновить апрельские максимумы".

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