Возможна консолидация цены нефти у отметки $82,6/барр. во 2П24 - Альфа-банк

Возможна консолидация цены нефти у отметки $82,6 за баррель Brent во 2 полугодии текущего года, полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

"Мы считаем текущий рост нефтяных котировок временным явлением, обусловленным формированием значительной риск-премии в ценах по мере роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, - отмечает эксперт. - По нашим оценкам, уже во втором полугодии цены на нефть марки Нефть марки Brent могут консолидироваться у отметки $82,6 за баррель на фоне ребалансировки рынка, что предполагает умеренный рост от 0,1% до 1,3% по итогам года. В таких условиях опережающую динамику может продемонстрировать российская нефть, дополнительно обеспечив почти 11% роста по итогам года по мере сокращения дисконта с $20 до $13 за баррель в 2024 году".

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