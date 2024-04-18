Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ММК" с целевой ценой 66 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова.

"ММК" опубликовал операционные результаты за 1К24: производство стали, в том числе премиальной продукции, снизилось. Но в целом показатели оказались в рамках наших ожиданий. Ранее "ММК" сообщал, что из-за ремонтных работ первый квартал будет слабым с точки зрения объёмов производства. Акции "ММК" на отчёт отреагировали снижением, но оно выглядит неоправданным. Вероятно, сказывается то, что вопрос дивидендов остаётся открытым", - пишет эксперт.

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