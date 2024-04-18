Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Beam Global с целевой ценой $18 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американский производитель автономных зарядных устройств для электромобилей Beam Global в четвертом квартале увеличил выручку на 154% г/г, валовый убыток в размере $0,7 млн сменился прибылью $0,4 млн. При этом за 2023 год компания получила убыток на акцию в размере $1,3. Выручка компании оказалась выше консенсуса аналитиков и нашего ориентира на уровне $17,9 млн. Бумаги Beam Global в последние кварталы двигались в нисходящем тренде, хотя финансовые показатели последовательно улучшались. Считаем, что усиление вертикальной интеграции и экспансия на европейском рынке повысят маржинальность бизнеса компании", - пишет аналитик Дмитрий Поздняков.

Эксперт отмечает потенциальные драйверы роста:

- Усиление спроса со стороны негосударственных учреждений.

- Расширение продуктовой линейки.

- Дальнейшее снижение цен на сырье и комплектующие.

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