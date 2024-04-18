Вероятно снижение цен на нефть до $83-84/барр. во 2К24 - Freedom Finance Global

Вероятно снижение мировых цен на нефть в район $83-84 за баррель Brent в течение второго квартала с дальнейшей консолидацией в диапазоне $83-87/барр., полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Котировки нефти марки Brent опустились ниже $87 за баррель впервые с начала месяца, а с начала недели скорректировались на 4,95%, - констатирует эксперт. - Коррекция объясняется в первую очередь ослаблением геополитических рисков после резкого их обострения 1 апреля между Израилем и Ираном, вызвавшего ралли нефтяных цен. Дополнительным фактором снижения котировок стал и еженедельные данные запасов сырой нефти Минэнерго США, зафиксировавшие рост показателя выше консенсуса практически вдвое. Давление на цены углеводородного сырья оказывает и статистика Китая: промпроизводств в стране за март сократилось на 4,5% г/г после 7% г/г в феврале".

Долгосрочным фактором поддержки для нефти, по мнению Чернова, остается ограничение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Ее текущие параметры будут действовать как минимум до июня, при необходимости участники соглашения могут дополнительно сокращать добычу. Китайская экономика проявляет и признаки восстановления. ВВП страны в первом квартале увеличился на 5,3% при консенсусе 4,8%, но однозначного позитивного тренда в макроданных из КНР пока не прослеживается.

Аналитик прогнозирует снижение мировых цен на нефть в район $83-84 за баррель Brent в течение второго квартала с дальнейшей консолидацией диапазоне $83-87/барр.

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