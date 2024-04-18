Рубль днем немного подрастает к основным валютам, несмотря на дешевеющую четвертую сессию подряд нефть

Москва. 18 апреля. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине, несмотря на нефть, котировки которой падают четвертую сессию подряд.

Курс доллара США составил 93,98 руб./$1 в 15:00 мск, что на 29 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,38 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,4 копейки, до 96,86 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,3 копейки - до 12,97 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется в основных валютных парах в ходе дневных торгов четверга, несмотря на негативную динамику цен на нефть. Участники рынка переходят к ожиданию очередного заседания Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 26 апреля, и в контексте предстоящего события анализируют свежую статистику, которая показала ускорение инфляции.

Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 15 апреля составил 0,29%, с начала года - 2,25%.

Из данных за 15 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля и 7,72% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,83% (с 7,79% на 8 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 апреля на уровне 7,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.

На глобальных рынках наблюдается небольшое повышение склонности инвесторов к риску, в то время как в предыдущие несколько дней доллар США сильно рос как на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, так и на ожиданиях расхождения в темпах ослабления процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% займет больше времени, чем ожидал ЦБ. По его словам, руководство Федрезерва хочет увидеть более уверенные сигналы замедления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки. Теперь рынок не ждет сокращения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

ЕЦБ, напротив, готов снизить ставки в разумно короткий срок, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC. Дезинфляционный процесс в еврозоне идет в соответствии с прогнозами, предполагающими замедление инфляции до целевых 2% к середине следующего года, полагает она.

"В среду рубль умеренно укрепился на фоне коррекционного снижения индекса доллара в мире. Падение нефтяных цен в моменте не оказывает значимое влияние на внутренний валютный рынок РФ. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 94 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в ближайшие дни потенциал возврата курса к уровням ниже 94 руб./$1 видится ограниченным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта сегодня торгуется в районе 94 по отношению к доллару США. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 92-95 руб./$1. Несмотря на снижение цен на нефть, рубль укрепляется вторую торговую сессию подряд. Не исключено, что котировки поддерживают продажи со стороны экспортеров, готовящихся к очередному налоговому периоду. Рубль за последние две недели снизился, поэтому его уровни привлекательные для покупки", - говорит старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть эталонных марок падают четвертую сессию подряд на фоне снижения геополитической напряженности и данных о росте запасов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизилась на 0,73%, до $86,65 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,64%, до $82,15 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд, однако он оказался меньше, чем прогнозировали аналитики.

Негативными факторами для рынка нефти являются опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне в течение длительного времени; также свою роль играют слабые макроэкономические данные из Китая.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти. Рестрикции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период.