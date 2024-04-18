Фондовый рынок РФ остается хорошим объектом для инвестиций - ПСБ

Фондовый рынок остается хорошим объектом для инвестиций, говорится в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 2 квартал 2024 года.

"Несмотря на всплески волатильности в сегменте голубых фишек, индекс Мосбиржи вырос по итогам I квартала и обновил осенние максимумы. Пока явных негативных сигналов не появилось, что позволяет сохранять позитивные ожидания в отношении рынка. Экономическая активность остается высокой на фоне устойчивости потребления и оптимизма бизнеса в отношении внутреннего рынка. Компании готовы радовать акционеров дивидендами. Мы ждем продолжения роста рынка акций в II квартале. Мы учли более высокие цены на нефть Urals и большую, чем ожидали ранее, устойчивость бизнеса к ставкам, поэтому повышаем справедливую оценку индекса Мосбиржи до 3940 пунктов".

На взгляд экспертов, фондовый рынок остается хорошим объектом для инвестиций - недорогим по оценкам и предлагающим хорошие дивиденды. Пока стратеги банка не видят серьезных санкционных и экономических угроз сценарию роста. Конъюнктурными факторами поддержки рынка на ближайшее время, по их мнению, выступают высокие цены на нефть, приближение дивидендного сезона (который обещает быть рекордным), а также прогнозы по ускорению экономики во втором полугодии и снижению ключевой ставки

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