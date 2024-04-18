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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% 26 апреля - Райффайзенбанк
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18 апреля 2024 года 16:06
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% 26 апреля - Райффайзенбанк
Ключевая ставка Банка России с наибольшей вероятностью будет сохранена на уровне 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 26 апреля 2024 года, считают аналитики Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция к 15 апреля составила 7,83% г/г, - пишут эксперты. - На протяжении многих недель она остается крайне устойчивой. Наши оценки показывают, что, при прочих равных, на конец апреля инфляция может вплотную приблизиться к отметке в 7,9-8% г/г. На наш взгляд, устойчивость инфляции в начале года несильно отклоняется от базового сценария ЦБ, ее замедление является вопросом времени. На ближайшем заседании, 26 апреля, ключевая ставка с большой вероятностью останется неизменной, сигнал о приближающемся смягчении вряд ли появится". Аналитики Райффайзенбанка полагают, что уже летом ЦБ может более предметно задуматься о цикле смягчения. Они считают, что текущая консервативность регулятора во многом направлена на формирование ожиданий более плавного снижения ключевой ставки, которое действительно сложно коммуницировать рынку, учитывая исторический опыт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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