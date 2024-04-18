ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% 26 апреля - Райффайзенбанк

Ключевая ставка Банка России с наибольшей вероятностью будет сохранена на уровне 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 26 апреля 2024 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция к 15 апреля составила 7,83% г/г, - пишут эксперты. - На протяжении многих недель она остается крайне устойчивой. Наши оценки показывают, что, при прочих равных, на конец апреля инфляция может вплотную приблизиться к отметке в 7,9-8% г/г. На наш взгляд, устойчивость инфляции в начале года несильно отклоняется от базового сценария ЦБ, ее замедление является вопросом времени. На ближайшем заседании, 26 апреля, ключевая ставка с большой вероятностью останется неизменной, сигнал о приближающемся смягчении вряд ли появится".

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что уже летом ЦБ может более предметно задуматься о цикле смягчения. Они считают, что текущая консервативность регулятора во многом направлена на формирование ожиданий более плавного снижения ключевой ставки, которое действительно сложно коммуницировать рынку, учитывая исторический опыт.

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