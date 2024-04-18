"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 930 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 930 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,55%, стоп-приказ: 745 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания недавно выпустила отчет за II полугодие 2023 года. Показатели в отчете компании оказались выше прогнозов аналитиков: чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2023 году на 55% и составила 38,6 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее, скорректированная выручка увеличилась на 7%, до 87,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 6%, составив 52,3 млрд руб.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, - указывают эксперты "Финама". - Цена пробила уровень, сформированный локальным максимумом, после чего произошел откат. Сохраняется потенциал продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 745 руб. риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5".

Globaltrans - многофункциональный транспортный оператор, доставляющий грузы в более чем 60 стран.

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