Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в США и корпоративные события в России:

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в марте;

- "ММК" опубликует операционные результаты за 1К24;

- Советы директоров "ВСМПО-АВИСМА", "ТГК-14", "ТМК" обсудят дивидендные выплаты;

- Последний день для покупки бумаг "Группы Позитив" перед закрытием реестра для получения дивидендов за 2023 год.

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