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18 апреля 2024 года 09:34

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе четвертую сессию подряд. Рынок акций США уверенно вырос в первом квартале, и инвесторы скептически оценивают потенциал его дальнейшего подъема.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ. "Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения базовой процентной ставки в США ранее сентября. "У ФРС есть полное право удерживать ставку, пока рынок труда остается сильным, потребление не страдает, притом что типичные последствия быстрого ужесточения политики для экономики не очевидны", - заявил управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в четверг на фоне повышения аппетита инвесторов к риску. Поддержку котировкам оказывает позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы, которые снизились накануне. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно подрастают утром в четверг, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $87,52 за баррель, что на 0,26% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты упали в цене на 3%, до $87,29 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,21% и составили $82,86 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 3,1%, до $82,69 за баррель, обновив минимум с 27 марта.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд. Также на нефть давят опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, и неопределенные прогнозы для экономики и спроса на нефть в Китае.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку президент страны Николас Мадуро не выполнил обещания обеспечить проведение честных и свободных выборов. Санкции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 апреля выросла почти в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,31 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,514 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,06% и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 896,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,86%), "АФК Система-1Р-11" (-0,75%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,41%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть БО-03" (+0,19%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,14%) и "МКБ-001Р-03" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) завершило размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 апреля. По итогам сбора заявок объем займа был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,65% годовых. Купоны квартальные.

ООО "С-принт" 23 апреля начнет размещение дебютных 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 180-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала в даты окончания 15-20-го купонов. Условиями эмиссии предусмотрена возможность досрочного погашения выпуска по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купона (через 3 года с даты начала размещения). Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "СФО МОС МСП 6" во II квартале планирует разместить выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А-2023 объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 200-250 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Ожидаемая дюрация - около 1,6 лет. Дата погашения займа - 26 октября 2033 года. Выпуск будет размещаться в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 15-20 купонов 10-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 40 млрд рублей на уровне 9% годовых. Компания разместила выпуск в мае 2017 года по ставке 8,65% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 44-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 8,72% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.

ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 2-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 19% годовых. Компания в январе разместила выпуск по ставке 19% годовых. Ставка 2-20 купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12 купонов, по 10% номинала - в даты завершения 13-19 купонов, еще 15% номинала - в дату выплаты 20-го купона. Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 25-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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