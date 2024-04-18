"Финам" повысил рейтинг акций The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $26,36 за штуку (цена плюс дивиденды) на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.

"Охлаждение ожиданий по быстрому развороту процентной политики ФРС повышает привлекательность флоатеров. Мы изменяем рейтинг в отношении акций The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с "Держать" до "Покупать".

"Рынок в последнее время существенно пересмотрел свои ожидания по траектории процентной политики ФРС. Причиной стала инфляция: с учетом данных за первые месяцы 2024 года уверенность рынка в скором достижении 2%-ого целевого уровня значительно ослабла. В частности, мартовские данные отразили ускорение инфляции в США, в результате чего июньское снижение базовой ставки выглядит маловероятным. А охлаждение ожиданий по быстрому развороту политики регулятора повышает привлекательность флоатеров", - пишет эксперт в обзоре.

ETF Invesco Variable Rate Investment Grade ориентирован на долговые инструменты с переменными ставками купонов и отслеживает высоконадежные инструменты с "инвестиционными" кредитными рейтингами.

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